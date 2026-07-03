Services et aires
#StopMégots : la Fondation VINCI Autoroutes se mobilise face aux risques d’incendie
La Fondation VINCI Autoroutes renouvelle du 4 juillet au 8 août 2026 l’opération #StopMégots. Une campagne de sensibilisation à retrouver sur plusieurs aires du réseau VINCI Autoroutes sur la route des vacances afin de sensibiliser les vacanciers aux risques d’incendie liés aux jets de mégots.
Retrouvez l’opération #StopMégots, cet été, sur 10 aires du réseau VINCI Autoroutes
Alors que le risque d’incendie est particulièrement élevé en ce début d’été, la Fondation VINCI Autoroutes lance le samedi 4 juillet 2026 la 6e édition de l’opération #StopMégots. Une grande campagne de sensibilisation itinérante qui sera déployée jusqu’au 8 août 2026 sur 10 aires du réseau VINCI Autoroutes, en direction de l’arc méditerranéen, de la façade atlantique et dans le centre de la France. Alors que près d’un fumeur sur 5 reconnaît encore jeter ses mégots par la fenêtre de sa voiture, cette opération a pour but de sensibiliser les vacanciers (fumeurs ou non) au risque d’incendie.
25 000 cendriers de poche distribués
Déni de réalité ou inconscience ? Les fumeurs sont nombreux à sous-estimer le risque d’incendie. 17% de ceux qui fument au volant reconnaissent jeter leur mégot par la fenêtre à proximité d’une zone boisée ou d’une végétation sèche. Par ailleurs, 20% des Français ne pensent pas que le jet de mégot par la fenêtre de sa voiture peut avoir des conséquences graves, alors qu’un tiers (33%) a déjà été exposé à un incendie directement ou indirectement.
Sur la route des vacances, venez à la rencontre des équipiers de la Fondation VINCI Autoroutes et de ses partenaires (Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Services départementaux d’incendie et de secours, Comités Communaux Feux de Forêt…). Au programme : information sur les risques (incendies, pollution, impact sur la biodiversité), conseils à appliquer lors de son trajet ou sur son lieu de vacances et distribution de 25 000 cendriers de poche offerts !
Pour en savoir plus sur la 6e édition de l’opération #StopMégots, rendez-vous sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.