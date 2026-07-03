Déni de réalité ou inconscience ? Les fumeurs sont nombreux à sous-estimer le risque d’incendie. 17% de ceux qui fument au volant reconnaissent jeter leur mégot par la fenêtre à proximité d’une zone boisée ou d’une végétation sèche. Par ailleurs, 20% des Français ne pensent pas que le jet de mégot par la fenêtre de sa voiture peut avoir des conséquences graves, alors qu’un tiers (33%) a déjà été exposé à un incendie directement ou indirectement.



Sur la route des vacances, venez à la rencontre des équipiers de la Fondation VINCI Autoroutes et de ses partenaires (Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Services départementaux d’incendie et de secours, Comités Communaux Feux de Forêt…). Au programme : information sur les risques (incendies, pollution, impact sur la biodiversité), conseils à appliquer lors de son trajet ou sur son lieu de vacances et distribution de 25 000 cendriers de poche offerts !



Pour en savoir plus sur la 6e édition de l’opération #StopMégots, rendez-vous sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.