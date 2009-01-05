Lorsque les températures grimpent, certains éléments du véhicule deviennent plus sensibles. Anticiper ces fragilités permet de limiter les risques de panne sur autoroute, souvent plus contraignants qu’en circulation urbaine.



Le système de refroidissement : la priorité absolue

C’est l’un des points de vigilance majeurs en cas de fortes chaleurs. Le moteur produit naturellement de la chaleur, et encore davantage lors de longs trajets sur l’autoroute. Assurez-vous que le niveau de liquide de refroidissement est suffisant, que le circuit ne présente aucune fuite, et que le ventilateur fonctionne correctement. Un défaut de refroidissement peut entraîner une surchauffe du moteur, avec à la clé une immobilisation immédiate du véhicule, voire des dommages mécaniques importants.



Les pneus : attention au risque d’éclatement

La chaleur augmente la pression à l’intérieur des pneus, ce qui les rend plus vulnérables, surtout sur de longues distances.

Avant de partir :

vérifiez la pression à froid (conformément aux recommandations du constructeur)

contrôlez l’état général (usure, fissures, hernies)

n’oubliez pas la roue de secours.

Un pneu sous-gonflé ou usé peut surchauffer plus rapidement et accroître le risque d’éclatement, notamment à vitesse élevée.



Les niveaux et les liquides : indispensables au bon fonctionnement

Outre le liquide de refroidissement, d’autres niveaux doivent être vérifiés comme celui de l’huile moteur : une huile insuffisante ou dégradée peut accentuer l’usure mécanique. Pensez aussi au liquide de frein, essentiel pour garantir une réponse efficace du système de freinage, mais aussi au liquide lave-glace, utile en cas de projections d’insectes ou de poussières, fréquentes en été. Des niveaux non conformes peuvent compromettre la sécurité et la performance du véhicule.



La batterie : gare au coup de chaud

Contrairement aux idées reçues, les fortes températures peuvent aussi endommager la batterie. La chaleur accélère les réactions chimiques à l’intérieur, ce qui peut réduire sa durée de vie. Une batterie fragilisée peut entraîner des difficultés de démarrage ou une panne imprévue lors d’un arrêt.



Climatisation et ventilation pour plus de confort et de sécurité

Un habitacle trop chaud réduit la vigilance du conducteur. Il est donc essentiel de vérifier le bon fonctionnement de la climatisation. Une climatisation défaillante peut favoriser la fatigue, avoir des effets sur la concentration et provoquer de l’inconfort chez les passagers. Pensez également à vérifier les filtres d’habitacle pour une meilleure qualité de l’air.