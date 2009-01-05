Autoroute mode d'emploi
Véhicule et fortes chaleurs : les vérifications indispensables avant de prendre l’autoroute
En période de canicule, la chaleur met les organismes à rude épreuve… mais aussi les véhicules. Pneus fragilisés, moteur sursollicité, climatisation indispensable : un trajet sur autoroute avec des températures élevées nécessite une préparation spécifique. Découvrez nos conseils et les bons réflexes pour rouler en toute sécurité.
Avant un long trajet sur l’autoroute en cas de fortes chaleurs, vérifiez votre véhicule
Lorsque les températures grimpent, certains éléments du véhicule deviennent plus sensibles. Anticiper ces fragilités permet de limiter les risques de panne sur autoroute, souvent plus contraignants qu’en circulation urbaine.
Le système de refroidissement : la priorité absolue
C’est l’un des points de vigilance majeurs en cas de fortes chaleurs. Le moteur produit naturellement de la chaleur, et encore davantage lors de longs trajets sur l’autoroute. Assurez-vous que le niveau de liquide de refroidissement est suffisant, que le circuit ne présente aucune fuite, et que le ventilateur fonctionne correctement. Un défaut de refroidissement peut entraîner une surchauffe du moteur, avec à la clé une immobilisation immédiate du véhicule, voire des dommages mécaniques importants.
Les pneus : attention au risque d’éclatement
La chaleur augmente la pression à l’intérieur des pneus, ce qui les rend plus vulnérables, surtout sur de longues distances.
Avant de partir :
- vérifiez la pression à froid (conformément aux recommandations du constructeur)
- contrôlez l’état général (usure, fissures, hernies)
- n’oubliez pas la roue de secours.
Un pneu sous-gonflé ou usé peut surchauffer plus rapidement et accroître le risque d’éclatement, notamment à vitesse élevée.
Les niveaux et les liquides : indispensables au bon fonctionnement
Outre le liquide de refroidissement, d’autres niveaux doivent être vérifiés comme celui de l’huile moteur : une huile insuffisante ou dégradée peut accentuer l’usure mécanique. Pensez aussi au liquide de frein, essentiel pour garantir une réponse efficace du système de freinage, mais aussi au liquide lave-glace, utile en cas de projections d’insectes ou de poussières, fréquentes en été. Des niveaux non conformes peuvent compromettre la sécurité et la performance du véhicule.
La batterie : gare au coup de chaud
Contrairement aux idées reçues, les fortes températures peuvent aussi endommager la batterie. La chaleur accélère les réactions chimiques à l’intérieur, ce qui peut réduire sa durée de vie. Une batterie fragilisée peut entraîner des difficultés de démarrage ou une panne imprévue lors d’un arrêt.
Climatisation et ventilation pour plus de confort et de sécurité
Un habitacle trop chaud réduit la vigilance du conducteur. Il est donc essentiel de vérifier le bon fonctionnement de la climatisation. Une climatisation défaillante peut favoriser la fatigue, avoir des effets sur la concentration et provoquer de l’inconfort chez les passagers. Pensez également à vérifier les filtres d’habitacle pour une meilleure qualité de l’air.
Pendant le trajet : adapter votre conduite à la chaleur
Même avec un véhicule bien préparé, la conduite doit être adaptée aux conditions estivales.
Adoptez une conduite souple
Par fortes chaleurs, il est recommandé d’éviter les accélérations brutales, de maintenir une allure régulière et de respecter les distances de sécurité. Une conduite « nerveuse » sollicite davantage les composants mécaniques et augmente le risque de surchauffe.
Surveillez les « signaux » de votre véhicule
Restez attentif à la température du moteur via le tableau de bord, aux voyants d’alerte ainsi qu’à tout comportement inhabituel (odeur, perte de puissance…). En cas de surchauffe, arrêtez-vous dès que possible sur une aire sécurisée et laissez refroidir le moteur.
Les bons réflexes aussi pendant la pause
Les arrêts réguliers sont essentiels, tant pour le conducteur que pour le véhicule. Il est recommandé de faire une pause, au minimum toutes les deux heures, lors d’un trajet sur l’autoroute, ou avant si le besoin s’en fait sentir.
Profiter des pauses pour vérifier le véhicule
Chaque arrêt est l’occasion de contrôler visuellement les pneus ou de détecter d’éventuelles fuites sous le véhicule. Si vous effectuez un long trajet, profitez-en également laisser le moteur refroidir. Ces vérifications simples peuvent éviter une panne plus sérieuse.
Stationnez au bon endroit
Lors de votre pause sur une aire, privilégiez un stationnement à l’ombre lorsque c’est possible. Utilisez un pare-soleil pour limiter la montée en température dans l’habitacle. Un véhicule exposé en plein soleil peut rapidement devenir étouffant, ce qui nuit au confort et à la sécurité lorsque vous reprenez la route.
Ne laissez jamais un passager ou un animal dans le véhicule
Même pour une courte durée, une voiture stationnée en plein soleil peut se transformer en véritable four. Coup de chaleur, déshydratation rapide… Le danger peut s’avérer vital et ce en seulement quelques minutes. Il est donc impératif de ne jamais laisser un passager ou un animal seul dans un véhicule, même pour un arrêt très bref.
En cas de doute, mieux vaut toujours emmener tout le monde avec soi lors d’une pause. En cas de fortes chaleurs ou d’épisode de canicule, renseignez-vous avant de prendre la route. Consultez le site de Météo France pour prendre connaissance des éventuelles alertes et vigilances en cours et renseignez-vous sur vos conditions de circulation.
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