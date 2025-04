A l'occasion des vacances de printemps, la Fondation VINCI Autoroutes a publié une enquête Ipsos sur l'écoconduite en France. Bien que de plus en plus connue, cette pratique reste encore peu adoptée malgré ses nombreux bénéfices : économie de carburant, réduction des émissions de CO2, amélioration de la qualité de l'air et de la sécurité routière.



Pour sensibiliser davantage les conducteurs, la Fondation a lancé depuis le 17 avril 2025, une vidéo diffusée en ligne et sur les réseaux sociaux, ainsi que des affiches sur les aires d'autoroute du réseau VINCI Autoroutes. Elle invite à s'interroger sur les dépenses d'énergie en voiture et partage de bons conseils pour devenir un conducteur "eco-sensé". Car l'écoconduite, c'est logique !