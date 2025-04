Pour encourager davantage de conducteurs à adopter l'écoconduite, la Fondation VINCI Autoroutes lance une campagne de sensibilisation. À travers une vidéo courte et des affiches sur les aires d'autoroutes, la campagne met en scène Jean Consomme, un conducteur pressé, et propose des conseils pratiques pour économiser du carburant et réduire les émissions de CO₂. L'écoconduite ? Une solution simple et de bon sens, bénéfique à la fois pour les conducteurs et pour l'environnement !



L’intégralité de l’enquête sur l’écoconduite est disponible sur le site de la Fondation VINCI Autoroutes.