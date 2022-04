Motards : 5 conseils si vous prenez l’autoroute pour la 1ère fois

Je roule sur la voie de droite

Sur autoroute, les mêmes règles s’appliquent pour tout le monde ! Comme le prévoit le , la circulation s’effectue sur la voie de droite, que l’on soit en voiture ou à moto. La voie médiane et la voie de gauche ne servent qu’à doubler. A moto, il est par exemple recommandé de doubler pour éviter de se retrouver entre deux camions. Depuis le 2 août 2021, la circulation inter-files (CIF) est de nouveau pendant 3 ans dans 21 départements. Sur autoroute et voie rapide, les deux-roues et trois roues motorisées sont autorisées à circuler entre les files de véhicules à l’arrêt ou roulant à vitesse réduite, dans un trafic dense et congestionné, en respectant certaines règles de sécurité.



J'anticipe avant de doubler

À moto sur l’autoroute, il convient de respecter quelques règles avant de doubler un autre véhicule : Dépassez toujours par la voie de gauche, doubler par la voie de droite est interdit par le Code de la route. Contrôlez votre rétroviseur et l’angle mort pour vous assurer que personne n’est déjà engagé.

Signalez-vous à l’aide de votre clignotant et rabattez-vous uniquement quand le véhicule que vous dépassez est visible dans le rétro.

Respectez les limitations de vitesse ! Même sur autoroute, en particulier s’il n’y a personne devant vous, l’excès de vitesse reste interdit en cas de dépassement.



Je prends garde au vent

En deux roues, le vent est un « ennemi » invisible et imprévisible qui peut vous conduire à l'erreur ! Sur autoroute comme ailleurs, il faut y être particulièrement sensible et faire preuve d’une grande vigilance. Lorsque vous dépassez un camion, prenez garde au phénomène « d’aspiration » en restant concentré sur votre trajectoire et en adaptant votre vitesse. Sur autoroute, ce phénomène peut également se produire lorsque vous traversez une zone de plaine ou un viaduc. Par ailleurs, la résistance au vent augmente avec la vitesse. Autrement dit, plus vous roulez vite, plus la sensation augmentera ! Veillez, par conséquent, à toujours adapter votre conduite.



Je communique avec mon passager

Le mieux est de donner vos instructions avant le départ ! Pour rappel, le passage assis derrière vous ne doit pas faire de gestes brusques pendant le trajet. Indiquez-lui d’épouser vos mouvements dans les courbes et d’ajuster sa position lorsque vous êtes en ligne droite, jamais dans un virage. Toujours avant le départ, pensez à établir un code de communication entre vous, car il sera très difficile de vous comprendre une fois lancés sur l’autoroute ! Le mieux est encore de vous équiper d’un kit de communication pour favoriser les échanges sur la moto. Enfin veillez toujours à adapter votre vitesse ! Lorsque vous voyagez avec une personne, le comportement de votre moto est modifié. Son poids augmente et le centre de gravité se déplace vers le haut. Restez donc attentif à tout changement de comportement de votre véhicule.