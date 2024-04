Un bâtiment réinventé :

Découvrez d’abord un tout nouveau bâtiment ! Deux nouvelles enseignes de restauration vous accueillent : La Brioche Dorée et Le Bistrot Grill Brioche Dorée proposant des menus variés et équilibrés, ainsi que de nombreuses spécialités locales comme le poulet de Loué ou le sandwich à la rillette du Mans. Deux espaces détente ont été aménagés pour vous offrir une pause sur mesure. Dans l’espace « lounge », profitez de tout l’équipement pour travailler dans un cadre agréable : prises électriques, accès wifi gratuit et illimité, mobilier confortable… Et pour une pause détente en famille, l’espace jeux « Kylii Kids » vous permettra de vous évader grâce à sa borne tactile en réalité augmentée et ses jeux interactifs dernière génération.