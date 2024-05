Quoi de mieux que « d’échanger » son métier le temps d’une journée pour mieux comprendre les contraintes et les réalités de chacun ? C’est l’objectif de l’opération « Vis ma vie », organisée du 27 au 30 mai dans la région d’Angers, par VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes avec le groupe de transport Bioret. L’objectif ? Faire se rencontrer des patrouilleurs autoroutiers et des conducteurs de poids lourds pour un moment d’échange et de découverte placé sous le signe de la sécurité. Le 28 mai, quatre conducteurs de poids lourds passeront la journée au centre d’exploitation VINCI Autoroutes de Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-Loire) pour découvrir le métier de patrouilleur. Le lendemain, on inverse les rôles ! Ce sont quatre patrouilleurs autoroutiers qui seront accueillis dans les locaux du transporteur pour une plongée dans le quotidien des chauffeurs routiers.