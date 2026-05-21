Sécurité
De fortes chaleurs attendues pour le week-end de la Pentecôte
Un épisode de fortes chaleurs, particulièrement précoce pour la saison, va concerner une grande partie de la France pour le week-end de la Pentecôte. Vous serez concerné si vous prenez la route, sur une large partie du réseau VINCI Autoroutes, notamment dans le sud et l’ouest du pays.
Des températures exceptionnellement hautes attendes dans les prochains jours
Après un week-end de l’Ascension particulièrement frais, la situation météo va évoluer dans les prochains jours. Une hausse rapide et importante des températures (de l’ordre de 10 à 15 °C) est en effet attendue. Dès jeudi, les 30 °C seront largement atteints dans le sud-ouest du pays, avec des pointes proches de 32 °C en Aquitaine. La chaleur va ensuite s’intensifier vendredi, avec des niveaux remarquables pour la saison. Jusqu’à 35 °C sont attendus en Nouvelle-Aquitaine, plus de 30 °C sur une large partie de l’ouest et du sud, des températures supérieures de 9 à 12 °C aux normales de saison. Cet épisode devrait se prolonger durant tout le week-end de la Pentecôte, puis en début de semaine suivante, où un pic de chaleur est attendu entre mardi et mercredi.
Un phénomène météo bien identifié : le “dôme de chaleur”
Cette situation s’explique par un blocage anticyclonique installé sur l’Europe. Concrètement, une zone de hautes pressions empêche la circulation habituelle des perturbations, tandis qu’un flux de sud remonte de l’air très chaud en provenance de la péninsule ibérique. Cet air chaud se retrouve piégé au-dessus de la France, formant un dôme de chaleur. Ce phénomène entraîne une chaleur durable, un ensoleillement marqué et une absence de précipitations significatives. Bien que des températures élevées sont possibles pour un mois de mai, l’épisode attendu se distingue par son intensité et sa durée. Les niveaux de chaleur pourraient localement se rapprocher de records mensuels, avec des valeurs habituellement observées en plein été.
Quelles sont les régions et les autoroutes concernées ?
Ce phénomène de chaleur est particulièrement attendu dans le sud-ouest en Nouvelle Aquitaine (autoroute A10, A63, ou encore A837), dans le Languedoc (A9, A61 ou encore A54) et en vallée du Rhône (A7). L’ouest du pays et notamment les Pays de la Loire (A11, A87), le Centre ouest (A11, A81) sera également concerné. En Occitanie, l’épisode de chaleur devrait être particulièrement intense dès le 25 mai 2026 si vous devez circuler sur l’autoroute A61. Même chose en Provence-Auvergne-Rhône-Alpes et en Languedoc Roussillon entre le 27 et le 29 mai, où vous roulerez dans des conditions proches des pics de chaleur estivaux. Une chaleur précoce qui favorise également un retour du risque d’incendie, notamment dans les zones végétalisées.
Nos conseils pour circuler en toute sécurité
Dans ce contexte de fortes chaleurs, les conditions de conduite peuvent être impactées, notamment en raison de la fatigue ou de la chaleur à bord du véhicule. Il est recommandé d’adopter les bons réflexes avant et pendant le trajet : préparation du véhicule, hydratation, pauses régulières et vigilance accrue. Retrouvez tous nos conseils pour bien voyager en période de fortes chaleurs dans notre article dédié. Hommes et femmes en jaune, personnel sur les aires, gilets bleus, journalistes et animateurs du 107.7… Toutes nos équipes seront à vos côtés, durant ce long week-end, pour vous permettre de voyager en toute sécurité.