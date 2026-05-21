De fortes chaleurs attendues pour le week-end de la Pentecôte

Après un week-end de l’Ascension particulièrement frais, la situation météo va évoluer dans les prochains jours. Une hausse rapide et importante des températures (de l’ordre de 10 à 15 °C) est en effet attendue. Dès jeudi, les 30 °C seront largement atteints dans le sud-ouest du pays, avec des pointes proches de 32 °C en Aquitaine. La chaleur va ensuite s’intensifier vendredi, avec des niveaux remarquables pour la saison. Jusqu’à 35 °C sont attendus en Nouvelle-Aquitaine, plus de 30 °C sur une large partie de l’ouest et du sud, des températures supérieures de 9 à 12 °C aux normales de saison. Cet épisode devrait se prolonger durant tout le week-end de la Pentecôte, puis en début de semaine suivante, où un pic de chaleur est attendu entre mardi et mercredi.