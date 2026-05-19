Sécurité
Week-end de la Pentecôte : nos prévisions trafic et nos conseils
Pour le week-end de la Pentecôte, l'ensemble de nos équipes et nos partenaires sont mobilisés pour vous accompagner et vous permettre d'effectuer vos trajets dans les meilleures conditions. Découvrez nos prévisions de circulation, région par région, ainsi que tous nos conseils pour bien voyager.
Vos conditions de circulation du 18 au 25 mai 2026
Afin de bénéficier des meilleures conditions de circulation, VINCI Autoroutes recommande d’adapter ses horaires de départ selon les axes et régions de destination.
- Sur les autoroutes A10, A11 et A71 desservant la Bretagne, la façade atlantique et le centre de la France, il sera préférable de partir dans la matinée du vendredi 22 mai au départ de la région parisienne comme aux abords des grandes métropoles (Angers, Le Mans, Nantes, Orléans, Poitiers et Tours). Dans le sens des retours vers Paris, sur les axes A10, A11 et A71, il faudra privilégier un départ dans la matinée, ou bien attendre la fin de soirée du lundi 25 mai, en particulier sur l’A10 entre Poitiers et Tours, sur l’A11 et l’A87 autour d’Angers, et à la barrière de Saint-Arnoult-en-Yvelines jusqu’en Île-de-France.
- Dans la vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, en direction du sud, il est conseillé de partir avant le milieu de matinée du vendredi 22 mai ou en début de soirée pour le samedi 23 mai. En direction de Lyon, il faudra privilégier un départ avant 11h pour le lundi 25 mai. • Sur le pourtour méditerranéen, sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, la circulation sera plus fluide le vendredi 22 mai jusqu’en milieu de matinée ou à partir de 18h le samedi 23 mai. Dans l’autre sens, il sera préférable de partir avant 10h ou en fin de journée le lundi 25 mai, y compris entre la bifurcation A9/A61 et Béziers.
- Entre Toulouse et Narbonne, sur l’autoroute A61, il sera préférable de partir avant 15h le vendredi 22 mai ou après 16h le samedi 23 mai en direction de la Méditerranée. En direction de Toulouse, il faudra privilégier le milieu de matinée ou la soirée du lundi 25 mai.
- En région Sud, sur les autoroutes A8, A50 et A57, la circulation attendue sera fluide aux abords des grandes agglomérations (Aix-en-Provence, Nice, Toulon) le vendredi 22 mai jusqu’en milieu d’après-midi, ainsi que le samedi 23 mai, en début de matinée ou l’après-midi. Concernant le lundi 25 mai, il est conseillé de circuler jusqu’en milieu d’après-midi, le trafic pouvant ensuite se densifier en fin de journée. À noter que le Festival de Cannes se déroule du mardi 12 mai au samedi 23 mai et pourrait générer des perturbations de trafic aux abords de la ville.
Un dispositif d’information renforcé pour vous accompagner
A l’occasion de ce dernier long week-end, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. La vidéo de prévisions traﬁc de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi 20 mai à 16 h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services. Elle sera relayée sur la chaîne YouTube de Radio VINCI Autoroutes ainsi que sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X dès 18h.
Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront par ailleurs les points info traﬁc sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information traﬁc de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Nice.
De même, pour accompagner les voyageurs dès la préparation de leur trajet, VINCI Autoroutes met à leur disposition, sur le site Internet, une cartographie permettant de visualiser en temps réel l’approvisionnement de chaque aire de services.
Lancement de l’opération « Y’a du Veggie dans l’aire » sur le réseau VINCI Autoroutes
A l’occasion de ce long week-end de la Pentecôte, VINCI Autoroutes et les enseignes de restauration présentes sur plus de 80 aires de services s’associent pour mettre la cuisine veggie à l’honneur.
L’opération « Y a du Veggie dans l’aire » met à l’honneur la cuisine végétarienne et invite les voyageurs à découvrir, lors d’une pause gourmande, des plats spécialement conçus pour cette occasion : aubergines à la parmesane, panini caprese, salade libanaise ou encore poke veggie… Au total, une quinzaine de recettes a été exclusivement créée pour l’occasion, comme celles concoctées par The Fat Brocoli dans le cadre d’un partenariat avec Areas.
De nombreuses animations seront par ailleurs déployées sur certaines des aires concernées : le 23 mai, quiz autour du « bien manger » et espace découverte en partenariat avec l’Association des végétariens de France à Montélimar Ouest (A7) ; dégustation de produits non carnés en partenariat avec Hari&Co (notamment à Montélimar, A7 ; La Loire et Plaine de Haut-Forez est, A89 ; Rousset et Vidauban sud, A8) ou encore Roue de la chance 100% gagnant, sur le thème de la cuisine végétarienne.
Et les 22 et 23 mai, sur l’aire de Mornas Les Adrets (A7), c’est un marché de producteurs locaux qui accueillera les conducteurs. En partenariat avec la Chambre d’agriculture du Vaucluse, chacun pourra découvrir des produits locaux tels que les cerises du Ventoux et les fraises de Carpentras. De quoi se régaler avec des produits sains et pleins de saveurs !
Des voituriers électriques à votre disposition
2450 points de charge électrique, soit en moyenne 55 tous les 100 km, sont mises à la disposition des électromobilistes pour recharger leur véhicule. Outre l’ensemble des aires de services, qui toutes proposent des bornes haute puissance, ce sont aujourd’hui 44 aires de repos, sur les principaux axes du réseau VINCI Autoroutes, qui sont dotées de points de charge.
En collaboration avec les opérateurs électriques Atlante, Electra, Engie Vianeo, Fastned, Ionity, Zunder ainsi que TotalEnergies, VINCI Autoroutes renouvelle la présence de voituriers électriques sur les stations de recharge de 59 aires de services pour accompagner les électromobilistes.
Reconnaissables à leur gilet coloré, ils accueilleront ainsi tout au long du week-end les conducteurs de véhicule électrique, gèreront les temps d’attente pendant les périodes de pointe et les assisteront en cas de besoin lors de leur recharge. Retrouvez plus d’informations sur le site internet de VINCI Autoroutes.