Week-end de la Pentecôte : nos prévisions trafic et nos conseils

A l’occasion de ce dernier long week-end, VINCI Autoroutes renforce son dispositif d’information trafic – que ce soit sur son site internet ou sur X – afin de permettre à chacun de planifier au mieux son trajet. La vidéo de prévisions traﬁc de Radio VINCI Autoroutes sera diffusée dès mercredi 20 mai à 16 h sur les bornes info trafic présentes sur les principales aires de services. Elle sera relayée sur la chaîne YouTube de Radio VINCI Autoroutes ainsi que sur le site de VINCI Autoroutes et son fil X dès 18h.

Les équipes de Radio VINCI Autoroutes multiplieront par ailleurs les points info traﬁc sur le 107.7, en lien avec les PC Sécurité et les Centres d’information traﬁc de Saint-Arnoult-en-Yvelines, Avignon et Nice.

De même, pour accompagner les voyageurs dès la préparation de leur trajet, VINCI Autoroutes met à leur disposition, sur le site Internet, une cartographie permettant de visualiser en temps réel l’approvisionnement de chaque aire de services.