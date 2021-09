Comment conduire en cas de canicule ou de forte chaleur sur autoroute ?

Avant de partir, il est essentiel de bien préparer votre voyage :



Pensez à vous habiller ample et léger. Prenez de l’eau en quantité suffisante, en fonction du nombre de passagers. Vous pouvez aussi prévoir des brumisateurs. Prévoyez des pare-soleil à fixer sur les vitres arrière et latérales de votre véhicule. Ils ont pour effet de réduire la luminosité et la température à l’intérieur de l’habitacle.





Pendant le trajet sur autoroute, suivez ces conseils :



1. Buvez de l'eau souvent, sans attendre d'avoir soif

Pensez à faire boire les nourrissons, les jeunes enfants, les personnes âgées, mais aussi vos animaux.



2. La chaleur fatigue, alors faites des pauses régulières sur les aires d’autoroute

Profitez-en pour vous dégourdir les jambes ou faire une petite sieste, à l'ombre si possible.



3. Soyez très attentif aux passagers les plus vulnérables

En particulier les enfants, les personnes âgées et même les animaux qui partagent votre voyage. Ne les laissez pas seuls, même quelques minutes, dans votre véhicule quand il est à l’arrêt et en plein soleil.



4. Utilisez la climatisation

La climatisation doit être utilisée sans excès afin de ne pas surconsommer de carburant (évitez les écarts supérieurs à 5° entre la température intérieure et la température extérieure). Au démarrage, avant de mettre la climatisation en service, commencez à rouler fenêtres ouvertes pour ventiler l'habitacle de votre véhicule.



Afin d’éviter les conséquences possibles de la canicule tels que déshydratation, insolation, coup de chaleur, suivez aussi les conseils du Ministère des Affaires sociales et de la santé.