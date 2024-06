Sécurité des hommes en jaune : VINCI Autoroutes alerte les conducteurs

Depuis le 1er janvier 2024, 19 véhicules d’intervention ont été heurtés sur le réseau VINCI Autoroutes. En moins de 48h, le week-end dernier, pas moins de deux fourgons d’intervention ont été percutés sur les autoroutes A8 et A7. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation rappelant l’importance de la vigilance au volant, ces véhicules continuent d’être percutés par des conducteurs endormis ou inattentifs. Le 3 mars dernier, un agent autoroutier a perdu la vie dans l’exercice de son métier sur l’autoroute A8. Face à cette situation intolérable, VINCI Autoroutes et la Fondation VINCI Autoroutes déclarent la semaine du 17 au 24 juin prochains « Semaine spéciale pour la sécurité des femmes et hommes en jaune ». VINCI Autoroutes, la Fondation VINCI Autoroutes et Radio VINCI Autoroutes (107.7) mobiliseront tous leurs canaux de communication pour marquer les esprits et rappeler à tous les conducteurs les bons comportements à adopter pour assurer la sécurité des agents autoroutiers, à commencer par le respect du corridor de sécurité.