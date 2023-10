De manière générale, le trafic devrait être particulièrement soutenu à la sortie des grandes agglomérations, dès vendredi 3 novembre après-midi au moment où les premiers retours de vacances viennent s’ajouter à la circulation pendulaire habituelle. Samedi et dimanche, la circulation devrait encore s’accentuer et connaître quelques pics, notamment dimanche.



En région parisienne et région centre

Dans le sens dit des retours, le trafic s’annonce dense au niveau de la barrière de Saint-Arnoult samedi 4 novembre entre 15h et 16h, et surtout dimanche 5 novembre entre 13h et 20h, avec un pic de circulation attendu entre 15h et 17h. Dans le secteur d’Orléans, à la jonction A71/A10, les retours sont prévus dès le vendredi 3 novembre à partir de 16h et jusqu’à 18h. Même tendance pour le samedi 4 novembre, avec un trafic dense attendu entre 16h et 18h. Dimanche 5 novembre, les retours s’étaleront sur la 2e partie de journée à partir de 12h et jusqu’à 19h, avec un pic de circulation attendu entre 15h et 18h.



En vallée du Rhône

Sur l’autoroute A7, en direction du sud, le trafic sera important dimanche 5 novembre entre 16h et 17h. En direction du nord, le trafic devrait être soutenu dès vendredi 3 novembre de 15h à 18h, puis samedi de 10h à 13h avec un pic attendu entre 11h et 12h. Dimanche 5 novembre, une circulation intense est prévue entre 11h et 12h et de 15h à 18h.



Sur le pourtour méditerranéen

Sur l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier dans le sens des retours, en direction d’Orange le trafic devrait être dense dès vendredi 3 novembre de 15h à 18h, puis le dimanche 5 novembre entre 15h et 18h.

Sur l’autoroute A8, en région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, le trafic sera chargé dans les deux sens de circulation notamment aux abords des grandes agglomérations (Toulon, Nice, Marseille et Aix-en-Provence) le vendredi 3 novembre ainsi que dimanche 5 novembre en fin d’après-midi.