Cet été, les foodtrucks vous régalent sur les aires de repos !

Vous connaissez les aires de services, l’été, au moment du déjeuner ? Profitez désormais de nos aires de repos pour vous restaurer en toute tranquillité. Cet été, jusqu’au 31 août, des foodtrucks s’installent sur des aires plus petites du réseau VINCI Autoroutes et ils régaleront vos papilles ! Produits locaux, plats faits maison, cuisine du monde… Une nouvelle offre de restauration vous attend, principalement les week-end, sur la route des vacances. Découvrez les savoureux burgers cuits à la braise de chez O'Grill ou les succulentes gaufres salées au blé noir bio de chez Breizh Gaufres. Vous voyagerez aussi en Guadeloupe avec Kaz O Roro et ses sandwichs bokit traditionnels, ou encore au Canada grâce à L'original et ses délicieuses poutines.



Des boissons fraîches ou chaudes, des glaces et toutes sortes de gourmandises vous seront proposées, à savourer à l’ombre ou sous des brumisateurs, avant de reprendre la route. Et si vous voyagez en véhicule électrique, vous pouvez, depuis peu, vous recharger sur plusieurs aires de repos équipées de bornes de recharge ultrarapide.



Découvrez la liste des foodtrucks présents cet été sur plusieurs aires de repos : en savoir plus