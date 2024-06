VINCI Autoroutes équipe plusieurs aires de repos de bornes de recharge électrique

Recharger sa voiture électrique sur une aire de repos : ce sera bientôt possible sur le réseau VINCI Autoroutes ! Alors que 100% des aires de services sont équipées de stations de recharge, nous déployons désormais des points de recharge sur certaines aires de repos des principaux axes du réseau. A l’issue d’un appel d’offres, l’opérateur Electra qui gère déjà 7 stations sur le réseau VINCI Autoroutes, a été choisi pour déployer et exploiter les premières stations de recharge sur plusieurs aires de repos. Situées sur les autoroutes A7, A9 et A10, ces stations sont les premières annoncées sur des aires de repos en France.

18 nouvelles aires de repos, pour un total de 174 nouveaux points de charge haute puissance (de 200 à 400 kW) seront progressivement mises à la disposition des électromobilistes. La première aire équipée est l’aire de Bornaron située sur l’autoroute A7 dans la Drôme. D’autres le seront avant l’été et les 18 aires de repos seront équipées de stations de recharge dans leur totalité d’ici à la fin de l’année (voir la liste ci-après). Ces nouvelles stations ont été conçues de manière à limiter l’impact de leur déploiement sur l’environnement. Elles sont équipées de panneaux photovoltaïques et de pavés drainants. Les arbres plantés à proximité permettront, par ailleurs, de compenser les émissions de CO₂.