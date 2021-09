Dans le cadre de son partenariat avec le quotidien La Provence, VINCI Autoroutes propose un nouveau supplément dédié à la mobilité électrique.

Les bornes se multiplient, l'autonomie des véhicules augmente, la longue distance en voiture électrique devient possible ! Retrouvez à travers ce nouveau supplément de 8 pages (en téléchargement ci-dessous), inséré dans le quotidien La Provence, toutes les informations nécessaires pour en savoir plus sur la mobilité électrique et ses avantages.



Vous pourrez notamment y découvrir une interview croisée entre Pierre COPPEY, Président de VINCI Autoroutes et Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Au fil des pages, la parole est également donnée à des experts de la mobilité routière ou du développement durable, à des ingénieurs, à des historiens, afin de faire un état des lieux le plus large possible sur la place de la voiture électrique aujourd’hui et demain sur nos routes et nos autoroutes.



Ce supplément est aussi l’occasion d’expliquer comment nous accompagnons le développement de ces mobilités plus durables en équipant nos aires de services de bornes de recharge électrique.