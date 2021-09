Emmanuel Rondeau est photojournaliste. Nous collaborons avec lui depuis plus de 4 ans pour photographier les espèces d’animaux qui empruntent nos passages à faune. Renards, chevreuils, sangliers, blaireaux, mais également de plus petites espèces de mammifères comme les mulots sont passées par son objectif.

Le challenge qu’il tente de relever à travers la vidéo est d’une autre pointure. Emmanuel rêve en effet d’une photographie en plongée d’un Cerf traversant un écopont, avec en arrière-plan, l’autoroute et les voitures qui passent en dessous. L’occasion de montrer en une seule image l’importance de ces ouvrages pour les continuités écologiques et les connections qu’ils créent dans les déplacements de la faune d’une forêt à une autre.

Le rendez-vous est donc pris sur l’écopont de la forêt de la Lande pour les préparatifs. Au programme, 2 tonnes de matériel à acheminer. Un échafaudage qui vient se percher à 5 mètres au-dessus du pont, soit plus de 10 mètres au-dessus de l’autoroute, voit ainsi le jour. Côté photographie même « combat ». 3 appareils sont positionnés et protégés en haut de l’échafaudage. En dessous nous retrouvons pas moins de 4 flashs ainsi qu’une multitude de détecteurs infrarouge. Ils permettront d’enclencher les photos si l’animal se présente, de jour comme de nuit.



Tout au long des 4 mois qui suivent, découvrez les multiples péripéties auxquelles Emmanuel Rondeau sera confronté. Arrivera-t-il enfin à photographier l’animal tant espéré ? La réponse en vidéo.