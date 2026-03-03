Environnement
Le projet de navette autonome sur l’autoroute A10 entre le parc multimodal de Longvilliers dans les Yvelines et la gare de Massy dans l’Essonne entre dans une nouvelle phase ! Après des tests de roulage sans passagers, puis avec des collaborateurs internes, l’expérimentation s’ouvre à un panel d’usagers externes.
Un appel à candidature pour venir tester la nouvelle navette autonome sur l’autoroute A10
C’est une nouvelle étape décisive pour l’expérimentation de la première navette autonome sur l’autoroute A10 ! Après 6 mois de « roulages » techniques sans passagers, puis une nouvelle phase de tests réalisés avec des collaborateurs internes, ce projet phare pour la décarbonation des mobilités entre dans une nouvelle phase : le recrutement d’un panel de volontaires pour tester le service en conditions réelles. Après 5 mois de tests effectués avec des collaborateurs du projet porté par VINCI Autoroutes, MILLA Group, SAVAC et l’Université Gustave Eiffel, l’expérimentation de ce service innovant pour les mobilités du quotidien dans le sud et l’ouest de l’Ile-de-France s’ouvre aux principaux concernés : les futurs usagers !
Améliorer l’offre de transport dans le sud et l’ouest de l’Ile-de-France
Cette navette automatisée, circulant sur autoroute, est une première mondiale. Elle pourrait, selon les résultats de cette expérimentation, améliorer le quotidien de milliers d’usagers qui effectuent quotidiennement des trajets entre l’Essonne, les Yvelines et Paris. Véritable offre de transport collectif, la navette, d’une capacité de 12 places, relie le parc multimodal de Longvilliers (Yvelines), la gare autoroutière de Briis-sous-Forges et la gare ferroviaire de Massy-Palaiseau (Essonne). L’objectif est de réduire « l’autosolisme » sur l’autoroute et compléter l’offre de bus actuelle en doublant la fréquence de trajets en heure creuse. L’idée est aussi d’augmenter la fréquence des trajets pour absorber les pics de fréquentation aux heures de pointe.
Venez tester la navette en conditions réelles !
Cette expérimentation s’inscrit par ailleurs dans les objectifs fixés par « France 2030 » de développer une mobilité propre, résiliente et souveraine. Elle s’ouvre maintenant aux futurs utilisateurs de la navette avec cet appel à candidatures pour tester le service en conditions réelles de circulation. Le recrutement de ce panel, encadré par l’Université Gustave Eiffel, permettra de confirmer l’acceptabilité du projet et permettra à chaque participant de rendre compte de son expérience et de son ressenti. Pour participer à l’expérimentation de la première navette autonome sur l’autoroute A10 entre le parc multimodal de Longvilliers et la gare de Massy, cliquez sur ce lien.