Cette expérimentation s’inscrit par ailleurs dans les objectifs fixés par « France 2030 » de développer une mobilité propre, résiliente et souveraine. Elle s’ouvre maintenant aux futurs utilisateurs de la navette avec cet appel à candidatures pour tester le service en conditions réelles de circulation. Le recrutement de ce panel, encadré par l’Université Gustave Eiffel, permettra de confirmer l’acceptabilité du projet et permettra à chaque participant de rendre compte de son expérience et de son ressenti. Pour participer à l’expérimentation de la première navette autonome sur l’autoroute A10 entre le parc multimodal de Longvilliers et la gare de Massy, cliquez sur ce lien.