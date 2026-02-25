Services et aires
« Quand allez-vous percuter » s’expose sur l’aire du Frontonnais sur l’A62
L’exposition choc « Quand allez-vous percuter ? » se décline à l’occasion des vacances d’hiver sur l’aire du Frontonnais, sur l’A62. Profitez de votre pause aux portes de Toulouse pour découvrir notre campagne de sensibilisation pour la sécurité des intervenants sur l’autoroute.
« Quand allez-vous percuter ? », une exposition à découvrir sur l’autoroute A62 sur l’aire du Frontonnais
« Quand allez-vous percuter ? ». Vous connaissez sans doute ce message au ton volontairement provocateur. Nous le déployons régulièrement sur le réseau VINCI Autoroutes pour interpeller les esprits et sensibiliser au fléau des heurts de fourgon. En effet, chaque semaine en moyenne, un véhicule d’intervention est heurté sur le réseau VINCI Autoroutes. A l’occasion des départs en vacances d’hiver, retrouvez l’exposition « Quand allez-vous percuter ? » sur l’aire du Frontonnais, sur l’autoroute A62, aux portes de Toulouse. L’occasion de prolonger votre pause et découvrir cette action sensibilisation forte pour la sécurité des femmes et des hommes (patrouilleurs, gendarmes, dépanneurs, pompier etc.) qui interviennent quotidiennement sur l’autoroute pour votre sécurité.
Sur l’aire du Frontonnais, vous retrouverez un cube géant et des visuels portant des messages importants : message « Quand allez-vous percuter ? », explication et schéma du corridor de sécurité, nombre de fourgons percutés… Car malgré les multiples campagnes de sensibilisation, 64% des Français ne respectent toujours pas systématiquement la règle corridor de sécurité, selon le baromètre annuel de la Fondation VINCI Autoroutes. Une règle pourtant très simple, inscrite au Code de la route depuis 2018 :
A l’approche d’un véhicule d’intervention :
- Je ralentis
- Je change de voie
Et les conséquences de non-respect sont lourdes ! Sur le réseau VINCI Autoroutes, ce sont ainsi 46 véhicules d’intervention qui ont été percutés en 2025, et déjà 8 depuis le 1er janvier 2026, le plus souvent par des conducteurs endormis ou inattentifs. Profitez de votre pause sur l’aire du Frontonnais pour venir découvrir ce dispositif de sensibilisation essentiel pour la sécurité de nos équipes.