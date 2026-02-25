« Quand allez-vous percuter » s’expose sur l’aire du Frontonnais sur l’A62

Sur l’aire du Frontonnais, vous retrouverez un cube géant et des visuels portant des messages importants : message « Quand allez-vous percuter ? », explication et schéma du corridor de sécurité, nombre de fourgons percutés… Car malgré les multiples campagnes de sensibilisation, 64% des Français ne respectent toujours pas systématiquement la règle corridor de sécurité, selon le baromètre annuel de la Fondation VINCI Autoroutes. Une règle pourtant très simple, inscrite au Code de la route depuis 2018 :

A l’approche d’un véhicule d’intervention :

Je ralentis

Je change de voie

Et les conséquences de non-respect sont lourdes ! Sur le réseau VINCI Autoroutes, ce sont ainsi 46 véhicules d’intervention qui ont été percutés en 2025, et déjà 8 depuis le 1er janvier 2026, le plus souvent par des conducteurs endormis ou inattentifs. Profitez de votre pause sur l’aire du Frontonnais pour venir découvrir ce dispositif de sensibilisation essentiel pour la sécurité de nos équipes.