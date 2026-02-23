Nos aires de services accélèrent leur transition énergétique

Sur l’autoroute A20, VINCI Autoroutes expérimente la technique du « cool roofing » sur l’aire du Bois de Dourre. Inspirée de méthodes ancestrales (dans les Cyclades, en Grèce, notamment), cette pratique consiste à peindre en blanc les couvertures des bâtiments afin de limiter l’échauffement et de réduire les besoins en climatisation. Une solution pour optimiser l’efficacité énergétique et le confort thermique des bâtiments.

Le dispositif, installé sur 7 sites pilotes du réseau VINCI Autoroutes, a montré une réduction des consommations de 7% observé en période estivale.�