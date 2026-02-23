Environnement
Nos aires de services accélèrent leur transition énergétique
Les installations commerciales sur nos aires de services ont engagé, ces dernières années, une véritable transformation en faveur de la transition énergétique. Gros plan sur nos bonnes pratiques, notamment dans la région Sud-Ouest du réseau VINCI Autoroutes.
Un objectif de réduction de 20% des émissions pour les installations commerciales sur le réseau VINCI Autoroutes
Éclairage permanent, flux de personnes en continu, grands volumes à chauffer ou à climatiser, équipements frigorifiques… Les espaces boutiques que vous fréquentez sur les aires durant vos trajets sur l’autoroute ont des contraintes bien spécifiques. C’est pourquoi nous mettons en œuvre des solutions concrètes pour réduire la consommation énergétique de nos bâtiments. Dans le cadre de notre politique « Ambition Environnement 2030 », nous nous sommes engagés à réduire de 20% les émissions indirectes associées aux installations commerciales sur les aires de services. Parmi les solutions mises en place, l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de nos bâtiments permet de réduire ces émissions et d’atteindre les meilleurs niveaux de certification environnementale.
Le photovoltaïque : coup de projecteur sur le Sud-Ouest
Dans le Sud-Ouest, 13 aires de services ont été renouvelées au cours des cinq dernières années. Elles ont été entièrement repensées et équipées de panneaux photovoltaïques installés sur les toits des bâtiments ou d’ombrières sur les toits des parkings ou des stations de recharge électrique. Sur une année, ces équipements ont permis de consommer sur place au moins 10% de l’énergie totale nécessaire à leur fonctionnement. Entre 2022 et 2024, la part d’énergie photovoltaïque « autoconsommée » a ainsi été multipliée par 3, grâce à ces nouvelles installations. Aux portes de Toulouse sur l’A62, ce sont ainsi 740 m² de panneaux photovoltaïques qui ont été installés sur les aires du Frontonnais, notamment sur les ombrières des stations de recharge électrique.
100% des aires renouvelées d’ici à 2030
Leclerc Autoroutes, présent sur les aires du Frontonnais, prévoit ainsi de couvrir 50% de la consommation de ces sites d’ici à 2030. Une démarche engagée par l’ensemble de nos partenaires pour réduire durablement leur empreinte énergétique, tout en maitrisant leurs coûts d’exploitation. Une action qui s’accompagne d’autres mesures comme le déploiement des bornes de recharge électrique ou le renouvellement des offres de restauration axé sur la valorisation des produits locaux et des circuits courts. Au total, depuis 2015, les deux tiers des aires de services du réseau VINCI Autoroutes ont été intégralement rénovées, et 100 % le seront d’ici à 2030.
Connaissez-vous le « cool roofing » ?
Sur l’autoroute A20, VINCI Autoroutes expérimente la technique du « cool roofing » sur l’aire du Bois de Dourre. Inspirée de méthodes ancestrales (dans les Cyclades, en Grèce, notamment), cette pratique consiste à peindre en blanc les couvertures des bâtiments afin de limiter l’échauffement et de réduire les besoins en climatisation. Une solution pour optimiser l’efficacité énergétique et le confort thermique des bâtiments.
Le dispositif, installé sur 7 sites pilotes du réseau VINCI Autoroutes, a montré une réduction des consommations de 7% observé en période estivale.�
• 64% de l’électricité consommée
par les installations commerciales du réseau VINCI Autoroutes est d’origine renouvelable, c’est-à-dire achetée avec garantie d’origine ou autoconsommée.
• 1% soit 2 GWh :
c’est la part d’électricité « autoconsommée » grâce aux panneaux voltaïques installés sur les ombrières, auvents ou toitures sur nos aires.
• 46 aires de services
sont équipées de panneaux photovoltaïques ce qui représente une surface totale de plus de 15 000 m².