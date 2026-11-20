Aménagements
A85 : les travaux du demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire ont débuté
Le chantier du futur demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire (Indre-et-Loire) sur l’autoroute A85 est lancé. Le groupement d’entreprises travaux Térélian s’est installé sur site engageant les premières phases du chantier.
Une installation au beau fixe
A l’été 2026, le groupement d’entreprises de travaux Térélian (mandataire), EBGC, GTM, Eurovia, Signature et Le Sens s'est installée sur le site de Coteaux-sur-Loire, non loin du stade d’Ingrandes qui jouxte l’autoroute A85. Plusieurs opérations sont engagées :
- Les travaux d’assainissement : les réseaux d’évacuation et de gestion des eaux pluviales sont réalisés en premier lieu, afin de maîtriser les écoulements et de protéger l’environnement tout au long du chantier et après la mise en service.
- Les terrassements : les mouvements de terre, nécessaires à la création des bretelles, de la gare de péage et de l’assainissement, sont engagées pour constituer l’assise des futures infrastructures.
- Les travaux sur ouvrage d’art : les interventions sur le pont de la RD71 qui enjambe l’autoroute A85 ont débuté, première étape d’une réalisation technique essentielle au renforcement structurel de l’ouvrage existant pour l’installation de nouveaux dispositifs de retenue.
Un projet attendu pour un territoire mieux desservi
Porté par VINCI Autoroutes et les collectivités locales, le demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire répond à un besoin de longue date : améliorer l’accès au réseau autoroutier pour les habitants du territoire et les entreprises locales. En offrant de nouveaux échanges avec l’A85, il a vocation à améliorer l’accès au nord et à l’est du Bourgueillois, faciliter les mobilités domicile-travail ainsi que l’intervention des véhicules de secours et l’accès aux services de santé.