Porté par VINCI Autoroutes et les collectivités locales, le demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire répond à un besoin de longue date : améliorer l’accès au réseau autoroutier pour les habitants du territoire et les entreprises locales. En offrant de nouveaux échanges avec l’A85, il a vocation à améliorer l’accès au nord et à l’est du Bourgueillois, faciliter les mobilités domicile-travail ainsi que l’intervention des véhicules de secours et l’accès aux services de santé.