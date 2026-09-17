Aménagements
A85 : à Coteaux-sur-Loire, une rencontre fructueuse avec les riverains du futur demi-diffuseur
Le 28 août 2026, une réunion d'information consacrée aux travaux du futur demi-diffuseur et de la RD71 s’est tenue à Coteaux-sur-Loire (Indre-et-Loire). Organisée à l’initiative des maîtres d’ouvrage VINCI Autoroutes, le Conseil départemental d'Indre-et-Loire et de la commune de Coteaux-sur-Loire, cette rencontre a rassemblé 75 participants, témoignant de l'intérêt du territoire pour ce projet d'infrastructure.
Un projet conçu en cohérence avec son environnement
Le projet de demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire a été conçu dans le respect du territoire dans lequel il s’implante. Pour répondre à cette logique, les équipes projet s’attachent à deux enjeux essentiels : la concertation avec le territoire – présente depuis les prémisses du projet – et le développement durable. La réunion publique du 28 août 2026 a ainsi permis de poursuivre les échanges initiés de longue date avec les riverains. Sur le volet environnemental, plusieurs mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (selon le principe ERC) ont été présentées aux participants de la salle. Par exemple, le choix d'une période de travaux adaptée aux cycles biologiques, la mise en défens de certaines zones pour protéger les espèces sensibles ou encore la création d'un passage dédié à la petite faune. Par ailleurs, la zone d'installation de chantier sera commune aux entreprises intervenant sur les différentes zones de travaux (COLAS, TERELIAN et ses co-traitants), une mutualisation qui permet de limiter l'emprise globale des chantiers sur le site.
Un phasage précis réparti entre les intervenants
Les travaux menés par le Conseil départemental sur la RD71 se dérouleront sur deux mois à partir du 31 août 2026 afin de renforcer et élargir la RD71 et de réaménager le carrefour de la RD35 et RD71. Les travaux se tiendront par demi-chaussée sur la RD35 afin de maintenir une circulation alternée. Parallèlement, VINCI Autoroutes articule son intervention en trois temps : une phase préparatoire a débuté en juin 2026, les travaux principaux se tiendront de septembre 2026 à fin 2027 avant les aménagements paysagers qui viendront finaliser le projet jusqu’au printemps 2028. L'organisation du chantier a été pensée pour limiter les nuisances liées aux flux de véhicules de travaux : la base vie sera desservie par la rue du Stade, réservée aux véhicules légers, tandis que les poids lourds circuleront sous le viaduc. L'ensemble des engins de chantier évoluera ensuite en circuit fermé, une organisation en « vase clos » qui vise à sécuriser les déplacements sur le site tout en réduisant leur impact sur la circulation locale.
Un projet co-construit
Au-delà des aspects techniques, la réunion a été l'occasion pour les équipes de revenir sur les ateliers de co-construction menés en amont du projet. Cette démarche, engagée avant même le lancement des travaux, a permis d'associer les acteurs du territoire à la définition des aménagements paysagers, une méthode qui trouve son prolongement naturel dans des temps d'échange comme celui du 28 août, où riverains et élus ont pu poser leurs questions directement aux équipes projet.