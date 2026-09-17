A85 : à Coteaux-sur-Loire, une rencontre fructueuse avec les riverains du futur demi-diffuseur

Le projet de demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire a été conçu dans le respect du territoire dans lequel il s’implante. Pour répondre à cette logique, les équipes projet s’attachent à deux enjeux essentiels : la concertation avec le territoire – présente depuis les prémisses du projet – et le développement durable. La réunion publique du 28 août 2026 a ainsi permis de poursuivre les échanges initiés de longue date avec les riverains. Sur le volet environnemental, plusieurs mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (selon le principe ERC) ont été présentées aux participants de la salle. Par exemple, le choix d'une période de travaux adaptée aux cycles biologiques, la mise en défens de certaines zones pour protéger les espèces sensibles ou encore la création d'un passage dédié à la petite faune. Par ailleurs, la zone d'installation de chantier sera commune aux entreprises intervenant sur les différentes zones de travaux (COLAS, TERELIAN et ses co-traitants), une mutualisation qui permet de limiter l'emprise globale des chantiers sur le site.