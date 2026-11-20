Porté par VINCI Autoroutes qui en assure la maîtrise d’ouvrage, le demi-diffuseur de Langeais Nord est une infrastructure autoroutière nécessaire au Pays de Langeais et plus largement, au nord-ouest du département d’Indre-et-Loire pour désenclaver ce territoire rural. Les travaux préparatoires se tiennent d’octobre à décembre 2026 et consistent aussi bien à déboiser le site qu’à préserver la faune locale. Ainsi, des clôtures à batraciens, des nichoirs à chauves-souris et des hivernaculums (abris pour la petite faune) sont installés à proximité et dans les emprises du futur chantier.