Aménagements
A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord - Les travaux préparatoires débutent
En cet automne 2026, un chantier autoroutier d’envergure est sur le point de s’installer au nord de Langeais (Indre-et-Loire). En amont, la phase préparatoire est cruciale pour façonner le site qui accueillera dans un peu plus d’un an le demi-diffuseur de Langeais Nord sur l’A85.
Les travaux préparatoires : protéger pour bien s’implanter
Porté par VINCI Autoroutes qui en assure la maîtrise d’ouvrage, le demi-diffuseur de Langeais Nord est une infrastructure autoroutière nécessaire au Pays de Langeais et plus largement, au nord-ouest du département d’Indre-et-Loire pour désenclaver ce territoire rural. Les travaux préparatoires se tiennent d’octobre à décembre 2026 et consistent aussi bien à déboiser le site qu’à préserver la faune locale. Ainsi, des clôtures à batraciens, des nichoirs à chauves-souris et des hivernaculums (abris pour la petite faune) sont installés à proximité et dans les emprises du futur chantier.
Des engagements environnementaux tout au long du projet
Les travaux préparatoires respectent la saisonnalité des espèces animales en adéquation avec les périodes de reproduction. Ils sont par ailleurs dimensionnés de manière à limiter les effets à proximité du chantier. Ils seront suivis par les travaux d’aménagement du demi-diffuseur qui comprend de hauts critères environnementaux grâce à la certification HQE Infrastructures durables menée dans le cadre de ce projet d’aménagement.