Aménagements
A85 : déclaration d’utilité publique obtenue pour le demi-diffuseur de Langeais Nord
Sur l’autoroute A85, le projet de demi-diffuseur de Langeais Nord a été déclaré d’utilité publique, le 28 août 2026, par arrêté préfectoral. Les travaux vont alors débuter pour doter le Pays de Langeais d'une infrastructure permettant de désenclaver le nord-ouest du département d'Indre-et-Loire.
Plébiscité de longue date par le territoire, le demi-diffuseur de Langeais Nord a vocation à faciliter les mobilités domicile-travail, l’intervention des véhicules de secours et l’accès aux services de santé en créant un accès à l’autoroute A85 orienté vers la métropole tourangelle.
Avis favorable de la commissaire enquêtrice
Une enquête publique relative aux procédures d’utilité publique, de mise en comptabilité d’urbanisme, d’autorisation environnementale et de parcellaire, s’est tenue en février et mars 2026. Elle a permis de recueillir l’avis du public sur le projet de demi-diffuseur et des opérations annexes (parking de covoiturage, reprise du barreau de la RD15 Est) et s’est soldée par un avis favorable de la commissaire enquêtrice.
Demi-diffuseur de Langeais Nord : les travaux peuvent démarrer
Après l’obtention de l’autorisation environnementale en juin 2026, la déclaration d'utilité publique (DUP) est la dernière étape règlementaire avant de faire entrer le projet dans sa phase travaux. Celle-ci va dans un premier temps débuter par des opérations de déboisement-défrichement en octobre 2026, puis les entreprises de travaux réaliseront des travaux préparatoires de génie écologique (mise en défens, mesures compensatoires). Les travaux démarreront quant à eux en janvier 2027.
> Et aussi : Création du demi-diffuseur de Langeais Nord sur l’autoroute A85 (préfecture d’Indre-et-Loire)
A85 : demi-diffuseur de Langeais Nord