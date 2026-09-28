Après l’obtention de l’autorisation environnementale en juin 2026, la déclaration d'utilité publique (DUP) est la dernière étape règlementaire avant de faire entrer le projet dans sa phase travaux. Celle-ci va dans un premier temps débuter par des opérations de déboisement-défrichement en octobre 2026, puis les entreprises de travaux réaliseront des travaux préparatoires de génie écologique (mise en défens, mesures compensatoires). Les travaux démarreront quant à eux en janvier 2027.

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