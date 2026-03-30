La phase Conception de la certification « HQE™ Infrastructures Durables » consiste à vérifier que les objectifs environnementaux, sociétaux et économiques sont intégrés au projet et qu’ils sont cohérents avec la phase Programme précédemment certifiée. Trois points forts ont été relevés par Certivea :

La robustesse de l’équipe et de l’organisation Le planning et son suivi La gestion documentaire du projet

Cette démarche se poursuivra avec deux audits supplémentaires à l’issue des phases Réalisation (pendant les travaux) et Mise en service du demi-diffuseur.