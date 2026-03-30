Aménagements
A85 : demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire | Certification « HQE™ Infrastructures Durables » phase Conception
Fin 2025, le projet de demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire a été auditionné par l’organisme indépendant Certivea pour la deuxième phase de la certification « HQE™ Infrastructures Durables ». Cette certification permet d’aller plus loin dans la prise en compte des enjeux de développement durable et d’appliquer des mesures durables et plus respectueuses de l’environnement.
VINCI Autoroutes s’est engagée dans une démarche de certification « HQE™ Infrastructures Durables » dans le cadre du projet de demi-diffuseur de Coteaux-sur-Loire. Une convention a été signée dès 2022 avec les collectivités territoriales d’Indre-et-Loire co-financeuses du demi-diffuseur. Délivrée par l’organisme indépendant Certivea, la certification se décline en quatre phases :
- Programme
- Conception
- Réalisation
- Mise en service
« Conception » : la deuxième phase certifiée
La phase Conception de la certification « HQE™ Infrastructures Durables » consiste à vérifier que les objectifs environnementaux, sociétaux et économiques sont intégrés au projet et qu’ils sont cohérents avec la phase Programme précédemment certifiée. Trois points forts ont été relevés par Certivea :
- La robustesse de l’équipe et de l’organisation
- Le planning et son suivi
- La gestion documentaire du projet
Cette démarche se poursuivra avec deux audits supplémentaires à l’issue des phases Réalisation (pendant les travaux) et Mise en service du demi-diffuseur.
Une certification qui s’inscrit dans la durée
En avril 2023, un premier audit a permis d’obtenir la certification de la phase Programme, première étape de la démarche HQETM Infrastructures Durables. L’audit avait alors porté sur les études de faisabilité, la concertation publique et les premiers principes d’aménagement. Cette certification a confirmé que la phase amont du projet a été conçue selon une démarche alignée avec des objectifs de développement durable et en prenant en compte l’ensemble des enjeux du territoire.
Cette gestion globale de projet confirme l’engagement de VINCI Autoroutes d’aller au-delà de la démarche règlementaire « Éviter, Réduire, Compenser » pour préserver l’environnement.