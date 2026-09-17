A81 : réunion publique du Parc & Échangeur Grand Ouest

Les équipes projet ont présenté les aménagements prévus dans le cadre du Parc d’activités Grand Ouest puis de l’échangeur autoroutier. A cette occasion, le calendrier prévisionnel des travaux préparatoires, le phasage des travaux principaux et les mesures environnementales associées ont été détaillées. Les itinéraires de chantier ainsi que les déviations prévues durant les différentes phases de travaux ont également été exposées. Dans le cadre des travaux de l’échangeur autoroutier, la principale modification des conditions de circulation se situe au niveau du chemin actuel de la Sauvagerie qui sera fermé fin 2026. L’accès au hameau de la Sauvagerie sera maintenu et s’effectuera par l’ouest depuis la RD211.