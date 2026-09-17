Aménagements
A81 : réunion publique du Parc & Échangeur Grand Ouest
Le 8 septembre 2026, une réunion publique s'est tenue à Argentré (Mayenne) afin de présenter les travaux à venir du Parc & Échangeur Grand Ouest. Organisée conjointement par les deux maîtres d’ouvrages, Laval Agglomération et VINCI Autoroutes, cette rencontre avait pour objectif d'informer le public sur les principales composantes du projet, le déroulement des travaux et les grandes étapes du chantier.
Pendant un peu plus d’une heure, les trois cofinanceurs du projet, Laval Agglomération, le Conseil départemental de la Mayenne et VINCI Autoroutes, ont présenté aux 150 personnes présentes les objectifs du projet, le calendrier prévisionnel ainsi que les principales étapes des travaux qui démarrent à partir du mois d’octobre 2026. Cette présentation, réalisée par Anna Pietrasz pour VINCI Autoroutes, a été suivie d’un temps d’échange avec les participants, permettant aux intervenants de répondre aux questions du public et de préciser certains aspects techniques, environnementaux et organisationnels du projet.
Parc & Échangeur Grand Ouest : une organisation concordante
Les équipes projet ont présenté les aménagements prévus dans le cadre du Parc d’activités Grand Ouest puis de l’échangeur autoroutier. A cette occasion, le calendrier prévisionnel des travaux préparatoires, le phasage des travaux principaux et les mesures environnementales associées ont été détaillées. Les itinéraires de chantier ainsi que les déviations prévues durant les différentes phases de travaux ont également été exposées. Dans le cadre des travaux de l’échangeur autoroutier, la principale modification des conditions de circulation se situe au niveau du chemin actuel de la Sauvagerie qui sera fermé fin 2026. L’accès au hameau de la Sauvagerie sera maintenu et s’effectuera par l’ouest depuis la RD211.
Une réunion publique qui fait salle comble
La réunion publique a rassemblé 150 personnes, un public nombreux venu s'informer sur le projet du Parc & Échangeur Grand Ouest. L’occasion pour les riverains d’interagir directement avec les équipes techniques, de partager leurs interrogations et d’obtenir les réponses sur les différents aspects du projet. A cette occasion, VINCI Autoroutes a réaffirmé sa volonté de concevoir et réaliser ses aménagements avec et au profit des territoires. Les observations et demandes exprimées lors de la réunion feront l’objet d’un examen attentif et des réponses concrètes seront apportées aux riverains qui se sont manifestés, en lien avec les différents cofinanceurs du projet.