L'ouvrage d'art, qui franchira les voies de l'autoroute A10, sera constitué de 5 appuis (3 piles et 2 culées) reliés par des poutres. Ces dernières, posées à l'aide d'une grue, permettront de constituer le futur tablier de l'ouvrage d'art.

60 poutres sont nécessaires pour réaliser le tablier de cet ouvrage d'art : 30 au-dessus des voies circulées et 30 autres en travées de rives. Ces dernières seront posées en journée, sans impact sur la circulation. Réalisée en béton précontraint, une poutre classique pèse environ 13 tonnes. Ces éléments sont préfabriqués en usine, à Cormicy dans la Marne, puis acheminés, par convois exceptionnels, jusque sur le chantier du futur échangeur.



En offrant un accès facilité depuis et vers l’autoroute A10, le diffuseur de Saran-Gidy assurera, une meilleure sécurité, une desserte directe de ce secteur et renforcera sa connexion avec les grands itinéraires nationaux et européens.

Après la pose de la première pierre en fin d’année 2021, le futur diffuseur, amené à améliorer les dessertes au nord et à l’ouest d’Orléans, avance à grands pas. L’auvent de la future gare de péage sera acheminé sur le chantier par convois exceptionnels. Les compagnons travailleront ensuite sur les îlots et les différents réseaux. Le bâtiment d’exploitation est lui totalement terminé. Les équipes ont également démarré les aménagements paysagers. Au total, près de 3500 arbres et arbustes composeront cette nouvelle zone de boisement d’une surface de 4 ha.