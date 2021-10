Bientôt un nouvel échangeur sur l’autoroute A10 près d’Orléans

Un chantier aux normes environnementales en vigueur

Après 3 ans d’études et de concertations, ce nouveau chantier s’inscrit dans une vraie démarche environnementale engagée par VINCI Autoroutes, à travers son Ambition Environnement 2030. La construction de ce nouvel échangeur obéit aux normes les plus récentes en matière de protection de la biodiversité et de qualité de vie. Le chantier prévoit notamment la création d’un bassin de traitement des eaux et de récupération des eaux pluviales. Le saviez-vous ? Pour construire cette nouvelle sortie d’autoroute, nous privilégions l’usage d’acier recyclé et de béton bas carbone. Nous réemployons également des matériaux et des agrégats d’enrobés recyclés. Continuons d’imaginer ensemble des solutions pour une mobilité plus durable et décarbonée !

