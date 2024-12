Bonne nouvelle si vous êtes amené à circuler sur l’autoroute A57 dans le secteur de Toulon. La 3e voie de circulation est désormais ouverte dans les deux sens dans le chantier d’élargissement. Après un premier tronçon inauguré en septembre dernier à l’extrémité est du chantier, il est désormais possible de rouler sur les 3 voies du boulevard urbain, sur une distance de 7 kilomètres. Une mise en circulation provisoire et anticipée qui va contribuer à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic si vous empruntez ce trajet pour vos déplacements du quotidien. Un plus également pour les nombreux vacanciers, très nombreux sur l’A57 en période estivale ! Cette ouverture vous permet dorénavant de circuler sur les 3 voies de l’autoroute entre Pierre-Ronde et Benoît Malon, et ce dans les deux sens de circulation.