Autoroute A10 : la nouvelle voie en partie ouverte au nord d’Orléans

Vous partez en vacances au mois d’août et vous avez prévu d’emprunter l’autoroute A10 dans le secteur d’Orléans ? Depuis le vendredi 28 juillet, vous circulez sur une voie supplémentaire en direction du sud, entre l’échangeur d’Orléans nord (n°14) et la bifurcation A10/A71. Vous le savez peut-être, depuis fin 2018, VINCI Autoroutes aménage l’autoroute A10 entre la jonction A10/A19 au nord, et celle située plus au sud avec l’A71. L’objectif de ces travaux ? Améliorer le confort et la sécurité des nombreux usagers qui empruntent l’autoroute A10 au nord et à l’ouest d’Orléans, que ce soit pour leurs trajets domicile-travail ou leurs déplacements de loisirs. Depuis le 21 juillet déjà, la bifurcation A10/A71 se trouve dans sa configuration définitive depuis la province vers Paris. Dans l’autre sens, et depuis quelques jours donc, vous circulez sur une voie en plus entre Orléans nord et la jonction avec l’A71, soit sur une distance de 6 km au total. Une bonne nouvelle au cœur de l’été, alors que les départs sont nombreux sur cet axe stratégique, très emprunté notamment au nord d’Orléans.