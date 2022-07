Un nouvel écopont qui surplombera bientôt l'autoroute A11

Les nouveaux écoponts en cours de construction par VINCI Autoroutes font partie d’une nouvelle génération d’ouvrages pour la faune. Plus larges, ils sont le fruit de l’évolution des techniques et des connaissances en matière de génie écologique. En permettant ainsi le franchissement de l’autoroute, ces ouvrages facilitent la circulation de la faune et les échanges biologiques nécessaires à l’accomplissement des cycles de vie des espèces animales. Le réseau VINCI Autoroutes compte déjà plus de 1000 ouvrages dédiés à la faune, ce nouvel écopont, situé sur la commune d'Authon-du-Perche, sera le premier qui surplombera l'autoroute A11.