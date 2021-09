Le badge télépéage est-il utile pendant les vacances ?

Les vacances arrivent et il est temps d’organiser son départ.

Le télépéage Ulys c’est le compagnon indispensable de vos voyages et encore plus durant vos vacances. Avec le télépéage bénéficiez d’un passage en voie prioritaire, de la possibilité de voyager en Espagne, au Portugal et en Italie, et surtout de gagner du temps en voie de péage. Vous pouvez également accéder à votre compte n’importe où en vacances grâce à l’application Ulys.

Vous avez envie de faire des visites durant vos congés mais vous ne savez pas où stationner ? N’oubliez pas que le badge télépéage est un moyen de paiement accepté dans plus de 400 parkings (voir la liste des parkings acceptés).

Saviez-vous que le badge télépéage peut être utilisé seulement durant vos vacances ? Ulys a pensé à tout, vous réglez vos frais de gestion de 2€ uniquement lorsque vous l’utilisez. Le reste de l’année, si vous ne l’utilisez pas, c’est 0€ !