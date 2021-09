Le badge télépéage, comment ça marche ?

Les abonnements télépéage sont disponibles pour les particuliers et les professionnels. C’est un petit badge qui se fixe sur le parebrise et qui permet de circuler sur toutes les autoroutes de France et de régler ses stationnements dans plus de 400 parkings ! Il suffit simplement de passer dans les voies télépéage réservées signalées par un « t ».

Le badge télépéage fait gagner du temps

Le badge télépéage fait gagner du temps aux particuliers et aux professionnels, plus besoin d’ouvrir votre vitre, prendre un ticket, préparer votre monnaie ou votre carte bancaire ! Le boitier est simplement fixé à votre pare-brise grâce au support de fixation. Et en plus vous évitez les bouchons et l’attente au péage. Un bip lorsque vous entrez sur l’autoroute et un bip lorsque vous en sortez ! Le télépéage c’est aussi simple que ça.

Le télépéage est simple d’utilisation

Au péage ou dans les parkings, plusieurs voies vous sont proposées. La voie télépéage dispose d’un « t » orange. Cette voie « t » est dédiée aux abonnés télépéage. Lorsque vous arrivez dans la voie « t » ralentissez, dès que vous entendez un « bip » et que le feu est vert vous pouvez poursuivre votre chemin. Respectez une distance de 4 mètres avec le véhicule situé devant vous. A savoir, les voies télépéage sont réservées exclusivement aux abonnés télépéage. Sans badge télépéage vous allez être bloqué dans la voie « t », utilisez alors les voies tous moyen de paiement (espèces, carte bancaire).