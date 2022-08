Premier invité de ce podcast, Pierre Landau, Directeur du Développement chez VINCI Autoroutes qui nous dévoile l’origine des panneaux marron. « Ces panneaux existent depuis les années 70 et leur objectif premier était de renforcer la sécurité routière en luttant contre l’hypovigilance ». Les panneaux de signalisation d’animation culturelle et touristique (l’appellation exacte des panneaux marron) permettent également de situer les usagers de l’autoroute dans les territoires traversés, tout en valorisant leurs sites culturels et touristiques. Vous apprendrez également que les panneaux marron ne peuvent pas signaler une activité commerciale et que leur illustration doit être réalisée à partir d’un camaïeu d’ocre et de brun. « Les panneaux sont implantés sur le côté droit de la chaussée tous les 5 km par sens de circulation, poursuit Pierre Landau. Pour des raisons de sécurité, ils ne doivent pas interférer avec la circulation routière ».