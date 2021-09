Dans la région Languedoc-Roussillon, en pleine garrigue, des pierres de calcaire coquillier aux couleurs passées se distinguent de la verdure. Une balade en pleine nature vous mène ainsi, comme à l’improviste, vers ce qui fut l’une des plus belles et des plus puissantes abbayes du sud de la France.

Construite en 1139, elle rejoint l’ordre cistercien et se développe rapidement, agrandissant ses bâtiments et les vignes qui l’entourent.

La splendeur de l’abbaye se perd de guerre de Cent Ans en guerre de Religion.



En 1575, les Huguenots brisent les vitraux, avant que l’abbaye ne devienne, à la fin du XVIe siècle, un repaire de brigands… Les moines, revenus après le tumulte, ne resteront pas longtemps, chassés par la Révolution. L’abbaye de Valmagne est désormais gérée par la neuvième génération de descendants du comte de Turenne, qui acquit l’abbaye en 1838 et entreprit un travail de conservation et de rénovation du lieu.

Aujourd’hui, l’abbaye a retrouvé son charme et accueille de nombreux événements, comme des concerts de musique classique et un enchanteur marché de Noël.