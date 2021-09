C’est plus qu’un château que vous découvrez aux abords de la Loire et de la ville de Blois, c’est un symbole international de France.

L’histoire du château de Chambord est liée à celle d’un des plus grands monarques de la France : François Ier. Au cœur de la Renaissance française, le souverain veut impressionner Charles Quint par la construction d’un palais, sous la forme d’une prouesse architecturale. Au cœur de la Sologne, jaillit alors le château de Chambord.

Environ 1 800 ouvriers travaillent sur le chantier qui ne sera achevé que sous le règne de Louis XIV, 100 ans plus tard.



Au fil des siècles, cette demeure royale revient à tous les souverains français. Cédé par Napoléon, le château est mis à la vente pour être finalement racheté par le petit-neveu de Louis XVIII, Henri d’Artois. Il devient alors comte de Chambord. Mais les rebondissements du château de Chambord ne s’arrêtent pas là.

Racheté par l’Etat français en 1930, il fut réhabilité et ouvert au public pour ses attraits. La contemplation est au rendez-vous devant les 128m de façade et les 282 cheminées !