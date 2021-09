Château royal de Blois

Emerveillé par la finesse architecturale du château, vous passez les portes de l’aile François Ier pour visiter les appartements royaux, et notamment ceux de la reine. C’est dans ces couloirs, sur ce carrelage en terre cuite que François Ier, fils de Catherine de Médicis, fit ses premiers pas. En pénétrant dans la chambre de la reine, vous vous retrouvez dans l’intimité d’une des plus puissantes femmes de l’histoire de France, voire d’Europe. De couloirs tapissés en salles décorées, le monde des puissants de l’ancien temps s’offre à vous. La salle des Etats Généraux, l’une des plus anciennes de France, vous permet d’imaginer comment les monarques exerçaient leur pouvoir il y a plusieurs siècles de cela. Au premier étage de l’aile Louis XII, sous les magnifiques arcades de la galerie, une collection de centaines d’œuvres, organisées non pas chronologiquement mais thématiquement, donne l’impression d’un monument riche et figé dans le temps, un trésor oublié. Les œuvres de Boucher ou de Rubens sont particulièrement mises en avant. De retour à l’air libre, dans la cour d’honneur, vous contemplez la ville de Blois et dirigez votre regard vers Chambord à l’est et Amboise au sud-ouest. Le temps des rois est aussi celui des conquêtes.