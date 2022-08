Zoo-Refuge La Tanière

Une fois l’accueil-boutique franchi, découvrez une multitude d’enclos et de volières réservés aux animaux domestiques, fauves, daims, primates, oiseaux et autres wallabies ! Les ours sont observables dans leur tanière et les otaries nagent et jouent dans leurs bassins. Dans la volière immersive, vous pourrez même vous balader au milieu des perroquets ! Loin du zoo stéréotypé, La Tanière ne propose pas simplement de voir des espèces mais d’aller à la rencontre de véritables individus. Ici chaque animal a une identité et un nom propre. Vous ne viendrez pas voir un ours, vous viendrez rencontrer Tonito ! Vous n’entendrez pas rugir un lion, vous entendrez rugir Nale. Vous ne rirez pas des mimiques d’un singe, vous rirez des mimiques de Cannelle…