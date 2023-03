Bonneval, Venise de la Beauce

Emblème de la ville, l’abbaye Saint Florentin est classée monument historique depuis 1883 et abrite aujourd’hui un hôpital psychiatrique. Ses fortifications construites pour repousser l’ennemi sont l’attraction de Bonneval et s’apprécient aussi à pied que sur l’eau. L’abbaye a subi les soubresauts de l’Histoire et fut plusieurs fois détruites, notamment à la Révolution. L’édifice conserve toutefois quelques vestiges comme la porte d’entrée fortifiée ou encore un impressionnant logis abbatial datant du XVe siècle. Connaissez-vous l’origine de son nom ? Initialement dédiée aux saints Pierre et Marcellin, l’abbaye a pris le nom de Saint-Florentin suite au transfert des reliques de saint Florentin et de saint Hilaire, martyrisés à Suin, en Bourgogne. Autre nom associé au monument, celui d’Arnaud (ou Ernald) de Bonneval. L’abbé qui dirigea l’abbaye alors à son apogée au XIIe siècle, est aussi le biographe de saint Bernard de Clairvaux.