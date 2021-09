Entre Metz et Thionville, sur les bords de la Moselle, quittez l’autoroute A31 pour rejoindre la petite ville thermale d’Amnéville. Sur place, prenez la direction d’un des plus beaux zoos de France : le zoo d’Amnéville. Bien connu des amateurs de faune sauvage et des amoureux de Dame Nature, le parc vous promet un rendez-vous inoubliable avec près de 2 000 animaux. Petits et grands vont ainsi avoir la chance de pouvoir côtoyer de près une biodiversité étonnante puisque le zoo abrite pêle-mêle des ours polaires, des manchots, des tigres, des loups et tant d’autres espèces. Cette véritable arche de Noé vous attend dans un site s’étalant sur 18 hectares. La réputation du parc s’est forgée par la présence, rare en France, de gorilles et d’orangs-outans. Admirez ces habitants désarmants de charisme et de douceur dans le Gorilla Camp spécialement conçu pour eux.