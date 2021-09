En plus de son incroyable biodiversité, le parc animalier de Sainte-Croix se distingue par des prestations hôtelières qui vous installent au plus près de la faune. Plusieurs formules sont à votre disposition. Allez-vous préférer un lodge avec vue sur les grands cerfs à la cabane des lémuriens makis cattas ? Votre cœur ira-t-il vers une nuit avec les loups dans la tanière inspirée par la contrée de Tolkien ou dans la Cabane du trappeur ? Le choix vous appartient. Grâce aux nombreux ateliers et animations du parc, vous prolongez votre expérience farouche en famille. Après avoir réservé, vous pouvez profiter d’un rendez-vous intimiste avec les lémuriens et les pandas roux du parc. De quoi émerveiller les plus jeunes. Les photographes et vétérinaires en herbe vont également pouvoir bénéficier du savoir-faire et de la passion de toute une équipe sur place. Un entretien avec Dame Nature plus important que jamais.