Une journée type à Thermapolis vous mène directement dans l’eau. Dans la rivière thermale, notamment, où vous jouez avec et contre le courant. Difficile de passer ensuite à côté des cols de cygne. Un jet d’eau thermale tonifie et décontracte vos muscles fatigués. Les buses de massage disséminées sur les parois des bassins font également un bien fou. Leur jet puissant est idéal pour les fessiers, genoux ou abdominaux en mal de tonicité. La relaxation atteint son paroxysme dans les bains bouillonnants. Incontournables pour les problèmes de jambes lourdes, de circulation sanguine et lymphatique. Laissez-vous aussi aller sur les lits et sièges hydromassants. Là, vous êtes dorlotés par des microjets. Excellent pour détendre les muscles. Si les trombes et geysers vous réveillent, les bains chauds et froids vous stimulent. Terminez sur les marbres chauds à 37°C. Chaleur plus intense et sèche du côté du sauna finlandais, si vous êtes plutôt sudation, élimination et purification. Relâchez-vous enfin au hammam oriental.