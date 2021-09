Le village des Eyzies-de-Tayac-Sireuil, capitale mondiale de la Préhistoire, est constellé de traces laissées par les premiers hommes. C’est d’ailleurs dans l’abri Cro-Magnon que les premiers restes d’Homo sapiens sont mis au jour en 1868. Devant vous, cinq squelettes : quatre adultes et un enfant réunis dans une sépulture. Ils reposent là depuis au moins 35 000 ans. L’abri vous propose aussi une exposition associant film holographique et scénographie immersive pour tout savoir sur Cro-Magnon : des ancêtres préhistoriques qui se révèlent étonnants. Une visite de la grotte de Font-de-Gaume vous le démontre. Cette grotte est le dernier site à figures polychromes encore ouvert. Plus de 200 peintures pariétales apparaissent. Elles sont datées pour la plupart du magdalénien moyen (entre -16 000 et -13 000 ans). Certaines sont contemporaines de Lascaux. Admirez de magnifiques frises de bisons polychromes, chevaux, mammouths… Et le fameux couple de rennes. Eblouissant !