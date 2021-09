Vieux Bergerac

En digne représentante de la gourmandise du Sud-Ouest, Bergerac et son centre historique ne sont pas avares de sites incontournables. Hédoniste ou simple amateur, vous prenez la direction de la maison des Vins de Bergerac, située dans un édifice datant du XVIIe siècle : le cloître des Récollets. Un lieu plein de quiétude, dans la grande tradition des récollets, ces moines franciscains généralement armés, que vous découvrez désormais intégré au nouvel espace de culture et d’œnologie : le quai Cyrano. Entièrement rénové, ce lieu de rencontre vous permet de vous détendre et de déguster, dans son pavillon de dégustation, quelque 140 références de vins de Bergerac et de Duras, le village voisin. Sur place, assis avec un verre de côtes-de-montravel à la main, vous savourez la vue sur le port après avoir assisté à l’une des animations organisées toute l’année. Grâce aux conseils des experts sur place, vous trouvez le vin qui se mariera parfaitement avec une volaille du cru. Les plaisirs simples de Bergerac surprennent autant qu’ils soulagent.



