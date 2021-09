Village de Vianne

La commune de Vianne n’est peut-être qu’un modeste point sur la carte du Lot-et-Garonne, c’est pourtant une étape charmante de votre aventure occitane. Et pour cause, vous découvrez la commune et ses 1022 habitants en quittant l’autoroute des Deux Mers, l'A62. Rapidement, vous vous retrouvez en plein cœur de la bourgade. A l’ombre d’Agen et de Marmande, Vianne a su garder son atmosphère authentique grâce à cette architecture que vous découvrez, propre aux bastides de la Gascogne médiévale. Aux portes des Landes, les fondations de Vianne remontent au XIIIe siècle, le 21 septembre 1284 pour être précis. Depuis, la ville est l’une des rares de France à avoir intégralement conservé ses murs d’enceinte. Approchez de ces vénérables pierres, protectrices des bonnes âmes de l’Albret qui continue de couler des jours heureux, le long de la Baïse, comme elle le faisait du temps d’Henri Plantagenêt et d’Aliénor d’Aquitaine. Vous découvrez que l’histoire n’est pas aussi simple qu’on vous le laisse penser.