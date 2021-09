Elle est bien faite, la vieille ville d’Agen. En suivant les tunnels formés par les arcades des maisons traditionnelles, le promeneur débouche sur son lieu le plus emblématique : la place des Laitiers. Son nom seul évoque un passé d’artisans et de producteurs où, chaque matin, les cruches pleines de lait fraîchement trait s’entassaient sur les pavés dans l’attente d’être vendues. Elles sont aujourd’hui remplacées par les étals du marché hebdomadaire et les animations de l’incontournable Pruneau Show, en août. Aujourd’hui encore, la place des Laitiers reste le lieu incontournable de rencontre et de convivialité dans la vieille ville d’Agen. On se donne rendez-vous à côté du Pèlerin, cette grande statue contemporaine signée Toutain, un artiste local. Censé illustrer le rôle d’étape joué par Agen sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle, il symbolise surtout par sa posture la marche continue de la ville vers l’avant, entre héritage du passé et promesse d’avenir.