Facétieux, le musée des Beaux-Arts d’Agen joue de son architecture pour organiser ses collections : plus vous vous engagez dans les étages, plus vous avancez sur une frise du temps imaginaire. Dès le rez-de-chaussée, vous remontez plusieurs millénaires en arrière, dans des salles peuplées de figurines de terre cuite, de vestiges médiévaux, celtes, de témoignages des rêves de puissance d’Alexandre le Grand. La cour, elle, scintille de mille couleurs, ses céramiques et verreries jouant avec les rayons du soleil. Quelques marches et vous voilà en face-à-face avec Goya lui-même : son autoportrait constitue la plus belle pièce du musée des Beaux-Arts d’Agen, lequel possède pas moins de cinq toiles du génie ibérique et une collection d’œuvres espagnoles des XVIII et XIXe siècles qui fait sa fierté. Deuxième étage, les contours se floutent, les couleurs s’aquarellent… Vous voici chez les impressionnistes, Monet en chef de file. Plus insolite : les œuvres préhistoriques s’exposent dans la cave du bâtiment, où sont encore visibles les chaînes qui retenaient les détenus pendant la Révolution. L’Histoire y est à la fois artistique et terriblement concrète.