Village de Vallauris

La tradition potière de Vallauris remonte au début de notre ère. À l’époque gallo-romaine, on utilise déjà ces importants gisements d’argile réfractaire pour façonner briques et pots. Au XVe siècle, la peste et les guerres, déciment la population. A la fin du siècle, le territoire est déclaré inhabité, seule une dizaine de familles y vivent encore dans la pauvreté.

Le seigneur de l’époque, moine de Lérins et prieur de Vallauris, Dom Raynier Lascaris, parent des comtes de Vintimille, fait venir 70 familles de ce comté pour rebâtir et repeupler Vallauris et y cultiver la terre. On y vendait déjà de la poterie… A la fin du XVIe siècle, trois fabriques de poterie étaient installées dans l’actuelle rue des Tours. En 1829, on en dénombrait trente-deux.

Malgré l’apparition dans la deuxième moitié du XIXe siècle de pièces artistiques avec les Massier, la poterie culinaire persiste jusqu’au début du XXe siècle ; l’arrivée du chemin de fer permet l’expansion massive de la production. La crise économique de 1930, et l’utilisation de matériaux plus appropriés comme l’aluminium, la fonte ou l’inox, écartent, vers la fin des années quarante, Ia poterie de sa fonction culinaire. Les poteries provençales plus fantaisistes et colorées vont alors se développer.