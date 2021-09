Marina Baie des Anges

Pour découvrir la baie des Anges, il ne faut jamais trop s’éloigner du front de mer. A Nice, il vous faudra tout de même troquer maillot de bain et claquettes pour des habits plus distingués, afin de rejoindre les restaurants et hôtels chics de la promenade des Anglais.



Cette balade mythique face à la mer vous fait croiser des élégants venus du monde entier, dont les tenues extravagantes rappellent que Nice est bien la ville du carnaval.

Après avoir goûté aux spécialités locales de la vieille ville, rendez-vous sur la terrasse du Negresco, vieux de plus d’un siècle.

Descendez sur la plage pour bronzer et profiter des eaux turquoise, parmi les plus belles du littoral avec les plages de Saint-Laurent-du-Var, Cousteau ou des Flots bleus. En plus de la baignade, les activités et loisirs ne manquent pas, du baptême de plongée sous-marine à l’immanquable partie de pétanque.