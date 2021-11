Découvert par les romains, c’est à l’époque médiévale que la famille de Villeneuve érige sur le site une forteresse qui fut détruite et reconstruite plusieurs fois au fil de l’histoire. Il faudra attendre 1918 pour qu’un couple d’artistes et mécènes américains – Les Clews - acquièrent les ruines de la forteresse et décident de la rebâtir.

Aujourd’hui, le Château de La Napoule abrite et préserve l’héritage culturel et historique de Henry et Marie Clews. Dédié à la promotion des arts et des échanges culturels internationaux, le Clews Center for the Arts s’emploie à soutenir et inspirer les talents et la création artistique.

La Napoule Art Foundation est une Fondation américaine à but non lucratif, créée en 1951 par Marie Clews en mémoire de son mari. Des créateurs accomplis et émergents du monde entier sont sélectionnés chaque année pour participer aux résidences d’artistes du Château de La Napoule. Le musée Henry Clews est la vitrine du monde secret de Henry et Marie Clews. Les sculptures mystiques et étranges de Henry Clews s’intègrent à merveille au bâtiment et aux jardins apportant leur touche d’étrangeté au lieu. En plus de cette collection permanente, des expositions d’art contemporain sont présentées régulièrement.