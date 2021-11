Village de Saint-Paul-de-Vence

La Fondation Maeght est une histoire de famille et d’amitié entre Aimé et Marguerite Maeght, marchands d'art visionnaires, et leurs amis artistes. Première fondation d'art indépendante en France, ils l'ont imaginée en collaboration avec l’architecte catalan Josep Lluís Sert en 1964. Leurs amis artistes ont personnellement participé à sa conception et à sa réalisation, chacun s’appropriant un espace de la future fondation. Ainsi Joan Miró, Marc Chagall, Alberto Giacometti, Georges Braque, Alexander Calder ou encore Fernand Léger y ont trouvé un lieu de création idéal où les salles et les jardins dialoguent dans l’harmonie la plus parfaite.

Musée dans la nature, la Fondation Maeght rassemble une des plus importantes collections européennes d’œuvres du 20ème siècle.

A savoir : La Fondation Maeght est dédiée, selon la volonté de ses fondateurs, à la création de notre époque. Lors des expositions temporaires, seul un choix dans la collection permanente est exposé. A partir de ces collections, de nombreuses expositions sont également organisées, chaque année, dans des musées en France et à l'étranger.

Le nom des salles est un hommage aux artistes et ne concerne pas les œuvres qui y sont exposées.